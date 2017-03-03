Бэйл дисквалифицирован на два матча

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынес дополнительную дисквалификацию полузащитнику Гарету Бэйлу за удаление в матче 25-го тура примеры с (3:3).

Таким образом, 27-летний валлиец пропустит два ближайших матча – выездной против «Эйбара» и домашний против .

Кроме того, оштрафован на 700 евро, а Бэйл – на 600 евро.

Руководство мадридского клуба обжалует наказание Бэйла.

Гарет Бэйл: «Не думаю, что заслужил красной карточки»