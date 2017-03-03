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    Бэйл дисквалифицирован на два матча

    Теги Реал Мадрид Бетис примера Испания дисквалификации видео Гарет Бэйл Лас-Пальмас Федерация футбола Испании Эйбар

    Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынес дополнительную дисквалификацию полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу за удаление в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3).

    Таким образом, 27-летний валлиец пропустит два ближайших матча – выездной против «Эйбара» и домашний против «Бетиса».

    Кроме того, «Реал» оштрафован на 700 евро, а Бэйл – на 600 евро.

    Руководство мадридского клуба обжалует наказание Бэйла.

    Гарет Бэйл: «Не думаю, что заслужил красной карточки»

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