Бэйл дисквалифицирован на два матча
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынес дополнительную дисквалификацию полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу за удаление в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3).
Таким образом, 27-летний валлиец пропустит два ближайших матча – выездной против «Эйбара» и домашний против «Бетиса».
Кроме того, «Реал» оштрафован на 700 евро, а Бэйл – на 600 евро.
Руководство мадридского клуба обжалует наказание Бэйла.
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