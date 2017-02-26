Качайте самое полное приложение об испанском футболе – Ла Лига+

Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения Ла Лига+ от Sports.ru.

Скачать на iPhone/iPad

Скачать на Android

В вашем распоряжении широкие возможности:

– Новости о всех 20 клубах Примеры;

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;

– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах;

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;

– Галереи с яркими фотографиями;

– Блоги и материалы болельщиков о Ла Лиге;

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

Скачать на iPhone/iPad

Скачать на Android

Уже несколько тысяч болельщиков Ла Лиги собрали свои команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!



Sports.ru – делаем спорт лучше!