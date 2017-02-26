Качайте самое полное приложение об испанском футболе – Ла Лига+
Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения Ла Лига+ от Sports.ru.
В вашем распоряжении широкие возможности:
– Новости о всех 20 клубах Примеры;
– Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;
– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;
– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах;
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;
– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;
– Галереи с яркими фотографиями;
– Блоги и материалы болельщиков о Ла Лиге;
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов
Уже несколько тысяч болельщиков Ла Лиги собрали свои команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!
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