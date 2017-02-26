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    Качайте самое полное приложение об испанском футболе – Ла Лига+

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    Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения Ла Лига+ от Sports.ru.

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    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости о всех 20 клубах Примеры;

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах;

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;

    – Галереи с яркими фотографиями;

    – Блоги и материалы болельщиков о Ла Лиге;

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

    Скачать на iPhone/iPad

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    Уже несколько тысяч болельщиков Ла Лиги собрали свои команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!

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