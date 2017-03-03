Бывший президент «Локомотива» (2007-2010) Николай Наумов ответил на критику Ольги Смородской.

«Я Смородскую понимаю: футбол затягивает, у людей появляется зависимость. У нее сейчас профессиональная трагедия. С таким тяжело справиться, отсюда и изрыгания злобы с попытками выгородить и самоутвердить себя, выставить всех неучами и дилетантами.

Перед моим приходом «Локомотив» выиграл Кубок России, а во втором сезоне при мне занял четвертое место, лишь на очко отстав от второго места. Это ответ на слова Смородской о том, что до нее команда была середняком и ни на что не претендовала.

Семин отдал тренерской работе почти 30 лет, работал в разных клубах и при разных руководителях. И тут приходит человек, не понимающий в футболе ничего, начинает оценивать игру команды и футболистов в вызывающе безапелляционной форме. Смородская сразу огорошила заявлением: «В следующем сезоне станем чемпионами». Ничье мнение ее не интересовало.

Когда зашел разговор о селекционной работе, она сказала, что сама будет определять, каких игроков нужно брать в команду, наблюдая за ними по телевизору. Посмотрю, говорит, 20 минут и сразу пойму, кто мне нужен. У нее были совсем другие возможности. Как она ими распоряжалась, хорошо видно всем. Если бы я потратил на достаточно зрелых игроков 40 миллионов, меня бы не просто уволили, а в тюрьму посадили. Смородская же подчеркивает, как хорошо при ней клуб работал с новичками.

Мне очень жаль ее. За шесть лет работы «Локомотив» выиграл Кубок и один раз взял бронзовые медали, трижды скатываясь на финише в середину таблицы и оставаясь без еврокубков. Это постоянная борьба за высокие места? Для многих болельщиков «Локомотив» просто стал чужим. Смородскую я понимаю, и кроме жалости у меня к ней ничего нет. Желаю ей только хорошего», – сказал Наумов.