Один из агентов полузащитника Алексея Миранчука Павел Андреев прокомментировал конфликт игрока с московским клубом и желание уйти в «Рубин».

– За пять лет в «Локомотиве» Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал , всего за год. У этого легионера ежемесячная зарплата почти в два раза выше годовой зарплаты Миранчука. Деньги несоизмеримые! В масштабе возраста игрока и подготовки сборной России к чемпионату мира-2018 – особенно.

15 сентября нас уведомили, что руководство «Локомотива» решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договоренностей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб почему-то решил существенно уменьшить заработную плату игрока, размер которой ранее был согласован лично Геркусом и Миранчуком. Также было исключено условие о праве игрока на самовыкуп за 16 миллионов евро через два года, чтобы перейти в европейский клуб.

После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались заставить подписать заранее подготовленный контракт.

Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт.

В конце октября я говорю: «Понятно, что в мае футболист может начать вести переговоры с другим клубом, потом что у него останется только полгода контракта. Сказал: «Если переговоры не складываются, давайте я найду клуб, куда он перейдет». Геркус отвечает: «Давайте!» Тогда я продолжаю: «Какое предложение вас устроит? Три миллиона?» Геркус отвечает: «Не сделаешь».

Я попросил официальную бумагу, что в случае предложения на три миллиона, они отпустят Алексея. Геркус ее давать отказался. Звоню в клуб: «Есть два варианта. Каков ваш ответ?». Говорят: «Надо подумать». Думали месяц. Оказалось, мало!

В середине декабря встречаемся с Геркусом в Питере. Он говорит: «Сумма – пять миллионов!» Отвечаю: «Отлично!» Я уже ничем не удивляюсь: «Дайте бумагу, это уже третий случай, я вашему слову больше не верю». Геркус говорит: «Хорошо. Завтра до 12 часов дам». Я звоню ему весь следующий день. Тишина! Вечером получаю смс: «Мы берем паузу до 14 или 15 января».

Три раза Фахриев встречался с Геркусом и просил решить вопрос с трансфером до конца января. Для казанцев было важно, чтобы Леша поехал на третий сбор и успел адаптироваться в новой команде. По нашей информации, «Рубин» предложил за Миранчука пять миллионов евро. Ответное предложение от «Локомотива» – пять миллионов плюс 250 тысяч евро в случае попадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне плюс 10 процентов от следующего трансфера игрока – казанцы получили всего за 4 дня до закрытия трансферного окна.

После того, как Геркус обманул нас в третий раз, общаться с ним по Алексею Миранчуку я не вижу смысла. Мы будем действовать строго в рамках регламента. Нужно будет Леше отработать до конца контракта – отработаем. Будет возможности уйти – уйдем в соответствии с регламентом. Все по закону, – сказал Андреев.