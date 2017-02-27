Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев объяснил, почему зимой не состоялся переход полузащитника Алексея Миранчука в казанский клуб и выразил желание оформить сделку летом.

«Не хотел бы касаться цифр, но у нас была договоренность с футболистом и его представителями.

По каким-то причинам руководство на приняло наше предложение. Началась история с бонусами, и мы в финансовой гонке участвовать не захотели.

Алексей хочет играть в , но на сегодня он в «Локомотиве». Мы ждем летнего трансферного окна», – сказал Фахриев.

Сообщалось, что 21-летний хавбек перейдет в летом за 2 миллиона евро.

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