Ильгиз Фахриев: «Алексей Миранчук хочет играть в «Рубине». Ждем лета»
Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев объяснил, почему зимой не состоялся переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб и выразил желание оформить сделку летом.
«Не хотел бы касаться цифр, но у нас была договоренность с футболистом и его представителями.
По каким-то причинам руководство «Локомотива» на приняло наше предложение. Началась история с бонусами, и мы в финансовой гонке участвовать не захотели.
Алексей хочет играть в «Рубине», но на сегодня он в «Локомотиве». Мы ждем летнего трансферного окна», – сказал Фахриев.
Сообщалось, что 21-летний хавбек перейдет в «Рубин» летом за 2 миллиона евро.
Илья Геркус: «Согласовали трансфер Миранчука с «Рубином», а агенты не смогли договориться о контракте»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.