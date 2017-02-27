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    ​Ильгиз Фахриев: «Алексей Миранчук хочет играть в «Рубине». Ждем лета»

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Миранчук Ильгиз Фахриев

    Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев объяснил, почему зимой не состоялся переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб и выразил желание оформить сделку летом.

    «Не хотел бы касаться цифр, но у нас была договоренность с футболистом и его представителями.

    По каким-то причинам руководство «Локомотива» на приняло наше предложение. Началась история с бонусами, и мы в финансовой гонке участвовать не захотели.

    Алексей хочет играть в «Рубине», но на сегодня он в «Локомотиве». Мы ждем летнего трансферного окна», – сказал Фахриев.

    Сообщалось, что 21-летний хавбек перейдет в «Рубин» летом за 2 миллиона евро.

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