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    Виталий Мутко: «Крестовский» будет обеспечиваться не только государством. «Зенит» выделил некоторую сумму»

    Теги Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия ФИФА ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций стадионы

    Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что необходимо сделать на «Крестовском» к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018.

    «Сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира.

    Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование.

    «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона. Не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», – сказал Мутко.

    Стадион в Петербурге достроили. И как он?

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