Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что необходимо сделать на «Крестовском» к Кубку Конфедераций и .

«Сейчас будет проходить адаптация под требования для чемпионата мира.

Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование.

выделил некоторую сумму на содержание стадиона. Не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», – сказал Мутко.

Стадион в Петербурге достроили. И как он?