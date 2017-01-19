Виталий Мутко: «Крестовский» будет обеспечиваться не только государством. «Зенит» выделил некоторую сумму»
Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что необходимо сделать на «Крестовском» к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018.
«Сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира.
Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование.
«Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона. Не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», – сказал Мутко.
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