Мэтт Ле Тиссье: «Лайнсмен не видел Габбьядини из-за Смоллинга. Как он мог зафиксировать у него офсайд?»
Бывший полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье прокомментировал ошибочное решение судей отменить гол форварда Маноло Габбьядини в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:3).
«Если бы «Саутгемптон» забил первым, игра сложилась бы совсем иначе.
На таком уровне ассистент главного судьи должен принимать верные решения.
Лайнсмен даже не мог видеть Габбьядини, потому что его закрывал Крис Смоллинг. Так как он мог зафиксировать у него офсайд?
О чем он думает? Как он мог решить, что Бертран трогал мяч?
Это финал кубка. Тут нужно принимать правильные решения, а это решение было отвратительным», – сказал Ле Тиссье.
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