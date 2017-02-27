Бывший полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье прокомментировал ошибочное решение судей отменить гол форварда Маноло Габбьядини в финале Кубка английской лиги против (2:3).

«Если бы забил первым, игра сложилась бы совсем иначе.

На таком уровне ассистент главного судьи должен принимать верные решения.

Лайнсмен даже не мог видеть Габбьядини, потому что его закрывал . Так как он мог зафиксировать у него офсайд?

О чем он думает? Как он мог решить, что трогал мяч?

Это финал кубка. Тут нужно принимать правильные решения, а это решение было отвратительным», – сказал Ле Тиссье.

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