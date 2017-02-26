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    Нойер установил клубный рекорд, проведя 100 сухих матчей за 183 игры в бундеслиге

    Теги Бавария Гамбург Оливер Кан Мануэль Нойер бундеслига Германия Зепп Майер рекорды

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (8:0) установил клубный рекорд.

    Игра стала сотой сухой в бундеслиге в составе баварцев для 30-летнего голкипера сборной Германии. Для этого ему потребовалось 183 матча.

    По 100 матчей без голов в чемпионате за «Баварию» было только у Оливера Кана и Зеппа Майера, однако оба провели существенно больше матчей за клуб.

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