Нойер установил клубный рекорд, проведя 100 сухих матчей за 183 игры в бундеслиге
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (8:0) установил клубный рекорд.
Игра стала сотой сухой в бундеслиге в составе баварцев для 30-летнего голкипера сборной Германии. Для этого ему потребовалось 183 матча.
По 100 матчей без голов в чемпионате за «Баварию» было только у Оливера Кана и Зеппа Майера, однако оба провели существенно больше матчей за клуб.
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