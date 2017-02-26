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    Жозе Моуринью: «Победа Раньери в АПЛ с «Лестером» важнее всех моих титулов с «Челси»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Клаудио Раньери Антонио Конте Лестер

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста тренера «Лестера».

    «Нам не стоит быть наивными и продолжать верить, что футбол все тот же, что был двадцать или десять лет назад. Все меняется. Мы не должны бояться объяснять людям, в какой индустрии мы работаем.

    Антонио Конте должен подумать, действительно ли он хочет стать чемпионом в этом году (шутит).

    Для меня увольнение из «Челси» стало новым этапом, и с Клаудио будет так же. Так случается с тренерами, и не стоит делать из этого драму.

    Мне помогло осознание того, что болельщики «Челси» остались благодарны мне за все, что я сделал для клуба. Уверен, это поможет и Раньери.

    Фанаты «Челси» не забудут то, что я сделал, а Клаудио, по моему, сделал для «Лестера» даже больше.

    То, что сделал Раньери, – важнее всех моих титулов с «Челси», и спустя 50 лет фанаты «Лестера» будут об этом помнить», – сказал Моуринью.

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