125-килограмовый вратарь «Саттона», который ел пирог во время матча с «Арсеналом», может быть оштрафован

Футбольная ассоциация Англии проведет разбирательство вокруг инцидента, произошедшего во время матча 1/8 финала Кубка Англии между «Саттоном» и (0:2).

Запасной голкипер «Саттона» Уэйн Шоу ел во время матча пирог, находясь на скамейке запасных. Этот эпизод попал в телевизионную трансляцию матча.

Накануне матча одна из букмекерских контор в Англии добавила в линию этого матча событие «Попадет ли Шоу в телевизионную трансляцию матча во время поедания пирога».

«Перед игрой несколько парней спросили у меня, что я думаю поводу такой ставки. Я ответил, что ничего не ел в течение дня, так что это может произойти.

Я думаю, на это поставило всего несколько людей. Очевидно, что мы, игроки, не могли этого сделать. Я думаю, только несколько друзей и фанатов сделали эти ставки.

Для них это было способом подшутить надо мной. Наверное, после этого они смогли компенсировать свои расходы на покупку билета», — сказал Шоу.

Согласно регламенту, спортсменам не только запрещено делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие.

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