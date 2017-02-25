Главный тренер Жозе Моуринью намерен летом приобрести нападающего «Барселоны» .

Португальский специалист неделю назад связался с 25-летним бразильцем и с тех пор регулярного звонит ему, пытаясь уговорить перейти в «МЮ».

Моуринью объясняет , что переезд в Англию и работа с ним пойдут игроку на пользу – он станет более сильным футболистом.

Тренер уже сообщил своим ближайшим помощникам, что трансфер Неймара стал бы идеальным усилением атаки .

Напомним, Неймар в октябре 2016 года продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.