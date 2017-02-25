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    Sport.es: Моуринью уговаривает Неймара перейти в «МЮ» летом

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Неймар

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен летом приобрести нападающего «Барселоны» Неймара.

    Португальский специалист неделю назад связался с 25-летним бразильцем и с тех пор регулярного звонит ему, пытаясь уговорить перейти в «МЮ».

    Моуринью объясняет Неймару, что переезд в Англию и работа с ним пойдут игроку на пользу – он станет более сильным футболистом.

    Тренер уже сообщил своим ближайшим помощникам, что трансфер Неймара стал бы идеальным усилением атаки «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, Неймар в октябре 2016 года продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

     

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