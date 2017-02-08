Сегодня доигрывается 18-й тур серии А: «Ювентус» был сильнее «Кротоне» (2:0), а «Милан» сыграет на выезде с «Болоньей».

Чемпионат Италии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А