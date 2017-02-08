Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях обыграл «Кротоне», «Болонья» принимает «Милан»
Сегодня доигрывается 18-й тур серии А: «Ювентус» был сильнее «Кротоне» (2:0), а «Милан» сыграет на выезде с «Болоньей».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
- 8 февраля, 20.00, «Эцио Шида»
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Кротоне –
Кордац, Феррари, Чеккерини, Месба, Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Рози, Капецци, Тонев (Тротта, 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич, 84).
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Ювентус –
Буффон, Бонуччи, Ругани, Дани Алвес (Бардзальи, 78), Асамоа, Хедира (Пьянич, 70), Ринкон, Пьяца (Стураро, 89), Манджукич, Дибала, Игуаин.
- Предупреждение:
- Бонуччи (65).
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Анжело, Гастальделло, Мбайе, Крафт, Майетта, Надь, Пульгар, Верди, Джемаили, Крейчи, Дестро.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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