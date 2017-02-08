Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях обыграл «Кротоне», «Болонья» принимает «Милан»

    Теги Милан Ювентус серия А Италия результаты Болонья Кротоне

    Сегодня доигрывается 18-й тур серии А: «Ювентус» был сильнее «Кротоне» (2:0), а «Милан» сыграет на выезде с «Болоньей».

    Чемпионат Италии

    18-й тур

    Кротоне – Ювентус 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    8 февраля, 20.00, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 60 Манджукич, 0:2 – 74 Игуаин.
    КротонеКордац, Феррари, Чеккерини, Месба, Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Рози, Капецци, Тонев (Тротта, 78), Стоян, Фальчинелли (Сульич, 84).
    ЮвентусБуффон, Бонуччи, Ругани, Дани Алвес (Бардзальи, 78), Асамоа, Хедира (Пьянич, 70), Ринкон, Пьяца (Стураро, 89), Манджукич, Дибала, Игуаин.
    Предупреждение:
    Бонуччи (65).
    Болонья – Милан
    Дата проведения
    8 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    БолоньяАнжело, Гастальделло, Мбайе, Крафт, Майетта, Надь, Пульгар, Верди, Джемаили, Крейчи, Дестро.
    МиланДоннарумма, Палетта, Ванджони, Абате, Романьоли, Пашалич, Локателли, Сусо, Куцка, Деулофеу, Бакка.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться