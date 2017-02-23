Руни не уйдет из «Манчестер Юнайтед» зимой
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не покинет клуб зимой.
«Несмотря на интерес, проявленный другими клубами, за что я им благодарен, я хочу прекратить все эти спекуляции в прессе.
Я остаюсь в «МЮ». Надеюсь, что смогу помочь команде в борьбе на четыре фронта. Хочу остаться частью «Манчестер Юнайтед», – заявил Руни.
Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.
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