Руни не уйдет из «Манчестер Юнайтед» зимой

Форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что не покинет клуб зимой.

«Несмотря на интерес, проявленный другими клубами, за что я им благодарен, я хочу прекратить все эти спекуляции в прессе.

Я остаюсь в «МЮ». Надеюсь, что смогу помочь команде в борьбе на четыре фронта. Хочу остаться частью , – заявил Руни.

Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.