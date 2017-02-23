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    Руни не уйдет из «Манчестер Юнайтед» зимой

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не покинет клуб зимой.

    «Несмотря на интерес, проявленный другими клубами, за что я им благодарен, я хочу прекратить все эти спекуляции в прессе.

    Я остаюсь в «МЮ». Надеюсь, что смогу помочь команде в борьбе на четыре фронта. Хочу остаться частью «Манчестер Юнайтед», – заявил Руни.

    Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.

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