Нападающий Уэйн Руни не покинет английский клуб в феврале ради трансфера в команду китайской суперлиги, утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии может перебраться в Китай и получить годовой оклад порядка 32 миллионов фунтов. Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

Представители Руни провели встречу с руководством клубов и «Бейцзин Гуоань», однако сам игрок не намерен покидать Англию этой зимой.

Срок действующего контракта Руни с «МЮ» истекает летом 2018 года.

Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля