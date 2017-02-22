Sky Sports: Руни отказался переходить в китайскую суперлигу
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не покинет английский клуб в феврале ради трансфера в команду китайской суперлиги, утверждает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии может перебраться в Китай и получить годовой оклад порядка 32 миллионов фунтов. Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.
Представители Руни провели встречу с руководством клубов «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гуоань», однако сам игрок не намерен покидать Англию этой зимой.
Срок действующего контракта Руни с «МЮ» истекает летом 2018 года.
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