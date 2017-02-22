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    Sky Sports: Руни отказался переходить в китайскую суперлигу

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд Бейцзин Гуоань

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не покинет английский клуб в феврале ради трансфера в команду китайской суперлиги, утверждает Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии может перебраться в Китай и получить годовой оклад порядка 32 миллионов фунтов. Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

    Представители Руни провели встречу с руководством клубов «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гуоань», однако сам игрок не намерен покидать Англию этой зимой.

    Срок действующего контракта Руни с «МЮ» истекает летом 2018 года.  

    Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

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