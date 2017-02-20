Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Йоахим Лев: «Германии нужно победить Месси и Роналду, чтобы выиграть ЧМ-2018»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Йоахим Лев сборная Германии Лионель Месси сборная Аргентины ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался относительно возможной защиты титула чемпионов мира на ЧМ-2018.

    Ранее предполагалось, что на Кубок конфедераций-2017 Лев пригласит больше молодых футболистов, чтобы просмотреть их в преддверии чемпионата мира.

    «На самом деле у нас не так много готовых молодых игроков, как мы думаем.

    Мы говорим о том, что Германии нужно победить Месси и Роналду, чтобы выиграть чемпионат мира.

    Если кто-то хорошо выступает в бундеслиге, это не значит, что он хорошо сыграет в плей-офф мирового первенства, что команде необходимо для завоевания титула.

    Мы говорим о мировом уровне, об абсолютно топовом», – цитирует Лева Goal.com со ссылкой на Kicker.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться