Йоахим Лев: «Германии нужно победить Месси и Роналду, чтобы выиграть ЧМ-2018»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался относительно возможной защиты титула чемпионов мира на ЧМ-2018.
Ранее предполагалось, что на Кубок конфедераций-2017 Лев пригласит больше молодых футболистов, чтобы просмотреть их в преддверии чемпионата мира.
«На самом деле у нас не так много готовых молодых игроков, как мы думаем.
Мы говорим о том, что Германии нужно победить Месси и Роналду, чтобы выиграть чемпионат мира.
Если кто-то хорошо выступает в бундеслиге, это не значит, что он хорошо сыграет в плей-офф мирового первенства, что команде необходимо для завоевания титула.
Мы говорим о мировом уровне, об абсолютно топовом», – цитирует Лева Goal.com со ссылкой на Kicker.
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