Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался относительно возможной защиты титула чемпионов мира на .

Ранее предполагалось, что на Кубок конфедераций-2017 Лев пригласит больше молодых футболистов, чтобы просмотреть их в преддверии чемпионата мира.

«На самом деле у нас не так много готовых молодых игроков, как мы думаем.

Мы говорим о том, что Германии нужно победить Месси и Роналду, чтобы выиграть чемпионат мира.

Если кто-то хорошо выступает в бундеслиге, это не значит, что он хорошо сыграет в плей-офф мирового первенства, что команде необходимо для завоевания титула.

Мы говорим о мировом уровне, об абсолютно топовом», – цитирует Лева Goal.com со ссылкой на Kicker.