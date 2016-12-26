Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил недовольство идеей о расширении количества участников чемпионатов мира.

и УЕФА несут за это ответственность. Им нужно обрести чувство меры, чтобы найти правильный баланс между коммерческой и спортивной составляющими турниров.

Если вы взглянете на несколько последних лет, топ-игроки физически и психологически находятся на пределе. Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать со слишком большим количеством матчей, качество не должно пострадать.

Из-за этого могут начать отворачиваться болельщики, интерес начнет угасать. Когда есть такой хороший продукт, как футбол, нужно думать о каких-то ограничениях, чтобы сохранить высокое качество. На данный момент чемпионат мира абсолютно сбалансирован.

Мне не нравится нынешний тренд, когда команды меняют свою тактику и не идут в атаку. Турнир теряет свой уровень, как было на , когда Португалия, чемпион, вышла из группы с третьего места с тремя набранными очками», – сказал Лев.

Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?