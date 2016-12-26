Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Йоахим Лев: «Расширение ЧМ? Турнир потеряет свой уровень, как было на Евро, когда Португалия вышла из группы с третьего места»

    Теги сборная Португалии Йоахим Лев сборная Германии УЕФА ФИФА Евро-2016 чемпионат мира

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил недовольство идеей о расширении количества участников чемпионатов мира.

    «ФИФА и УЕФА несут за это ответственность. Им нужно обрести чувство меры, чтобы найти правильный баланс между коммерческой и спортивной составляющими турниров. 

    Если вы взглянете на несколько последних лет, топ-игроки физически и психологически находятся на пределе. Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать со слишком большим количеством матчей, качество не должно пострадать. 

    Из-за этого могут начать отворачиваться болельщики, интерес начнет угасать. Когда есть такой хороший продукт, как футбол, нужно думать о каких-то ограничениях, чтобы сохранить высокое качество. На данный момент чемпионат мира абсолютно сбалансирован.

    Мне не нравится нынешний тренд, когда команды меняют свою тактику и не идут в атаку. Турнир теряет свой уровень, как было на Евро-2016, когда Португалия, чемпион, вышла из группы с третьего места с тремя набранными очками», – сказал Лев.

    Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться