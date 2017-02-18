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    Мануэль Пеллегрини: «РФПЛ намного сильнее китайской лиги. Это заметная сила в европейском футболе»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Мануэль Луис Пеллегрини товарищеские матчи (клубы) высшая лига Китай Хэбэй Чайна Форчун

    Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини после контрольного матча с «Локомотивом» (0:1) оценил уровень премьер-лиги.

    – «Локомотив», возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.

    - Как вам «Локомотив»?

    – Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками.

    В целом чемпионат России – это заметная сила в европейском футболе.

    Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником, – сказал Пеллегрини.

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