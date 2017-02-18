Мануэль Пеллегрини: «РФПЛ намного сильнее китайской лиги. Это заметная сила в европейском футболе»
Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини после контрольного матча с «Локомотивом» (0:1) оценил уровень премьер-лиги.
– «Локомотив», возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.
- Как вам «Локомотив»?
– Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками.
В целом чемпионат России – это заметная сила в европейском футболе.
Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником, – сказал Пеллегрини.
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