Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини после контрольного матча с (0:1) оценил уровень премьер-лиги.

– «Локомотив», возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.

- Как вам «Локомотив»?

– Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками.

В целом чемпионат России – это заметная сила в европейском футболе.

Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником, – сказал Пеллегрини.