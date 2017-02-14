Товарищеские матчи. «Рубин» против «Хэбэй Чайна Форчун», «Амкар» сыграет с «Шерифом»
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Рубин Россия – Хэбэй Чайна Форчун Китай 0:0 (первый тайм)
РУБИН: Нестеренко, Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Кузьмин, Ткачук, Сонг, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Канунников.
Амкар Россия – Шериф Молдова – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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