Тренер Массимилиано Аллегри высказался о шансах на победу в Лиге чемпионов.

«Ювентус» не стал фаворитом Лиги чемпионов после поражения «Барселоны». В первую очередь мы должны встретиться с . У этого соперника есть опыт таких матчей. Играть там будет непросто. Есть и другие команды высокого уровня.

У меня вызывает улыбку, что три года назад, когда я появился здесь, был страх, что «Ювентус» не сможет обыграть . А теперь ситуация противоположная. Люди говорят, что «Ювентус» – главный фаворит Лиги чемпионов. Думаю, стоит быть уравновешенными. Что нам надо сделать, так это выйти на поле и победить «Порту».

«Порту» выбил «Рому» в квалификации. У этой команды есть опыт таких матчей. В Лиге чемпионов это надо учитывать. Так что мы должны отправиться туда с максимальной осторожностью. Надо понимать, что придется усердно поработать и перетерпеть, если хотим пройти дальше», – дал комментарии итальянец.