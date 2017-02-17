Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Мы готовы к любому аудиту стадиона»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что власти города готовы к аудиту стадиона

«Мы готовы к любому аудиту», – сказал Албин.

Стоимость арены изначально составляла 6,7 миллиарда рублей. На конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 миллиардов рублей.

Министр Абызов: «Можно провести независимый публичный аудит «Зенит-Арены»: как что закупается и сколько стоит»

Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

Отмытие-арена. Стадион «Зенита» наконец-то открылся