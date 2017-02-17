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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Мы готовы к любому аудиту стадиона»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что власти города готовы к аудиту стадиона «Крестовский»

    «Мы готовы к любому аудиту», – сказал Албин.

    Стоимость арены изначально составляла 6,7 миллиарда рублей. На конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 миллиардов рублей.

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