Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Мы готовы к любому аудиту стадиона»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что власти города готовы к аудиту стадиона «Крестовский»
«Мы готовы к любому аудиту», – сказал Албин.
Стоимость арены изначально составляла 6,7 миллиарда рублей. На конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 миллиардов рублей.
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Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей
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