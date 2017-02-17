Вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и .

«Неловко ли мне за ? Да нет. Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о проклятости стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 тысяч человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Это современная арена.

Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик.

Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем. Стадиону осталось получить сертификат РФС, он должен быть внесен в реестр спортивных арен, и сейчас эта работа идет. 27 февраля приедет комиссия ФИФА, а в апреле проведет первую игру», — сказал Мутко в эфире телеканала РБК, отвечая на вопросы Василия Уткина.

Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей