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    Виталий Мутко: «Пришли 10 тысяч человек и увидели, какой в Петербурге замечательный стадион»

    Теги Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский стадионы

    Вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

    «Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нет. Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о проклятости стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 тысяч человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Это современная арена.

    Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик.

    Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем. Стадиону осталось получить сертификат РФС, он должен быть внесен в реестр спортивных арен, и сейчас эта работа идет. 27 февраля приедет комиссия ФИФА, а в апреле «Зенит» проведет первую игру», — сказал Мутко в эфире телеканала РБК, отвечая на вопросы Василия Уткина.

    Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

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