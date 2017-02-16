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    Жоан Лапорта: «Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду»

    Теги Барселона примера Испания Лига чемпионов Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнего руководителя клуба Жозепа Бартомеу после поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Первое, что приходит в голову после такого проигрыша, – написать заявление об отставке. Меня удивляет то, что Бартомеу не сделал этого. Это еще раз подтверждает то, что я о нем думаю.

    Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду. Они только воспользовались тем, что им оставили мы. Опасно оставлять клуб в руках Бартомеу и других руководителей», – сказал Лапорта.

    Жоан Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. При нем клуб четыре раза выиграл примеру и дважды стал победителем Лиги чемпионов.

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