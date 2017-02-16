Бывший президент «Барселоны» раскритиковал нынешнего руководителя клуба Жозепа Бартомеу после поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первое, что приходит в голову после такого проигрыша, – написать заявление об отставке. Меня удивляет то, что Бартомеу не сделал этого. Это еще раз подтверждает то, что я о нем думаю.

Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду. Они только воспользовались тем, что им оставили мы. Опасно оставлять клуб в руках Бартомеу и других руководителей», – сказал Лапорта.

Жоан Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. При нем клуб четыре раза выиграл примеру и дважды стал победителем Лиги чемпионов.