Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антуан Гризманн: «У меня есть много сомнений по поводу переезда в Англию. Это касается плохой погоды»

    Теги премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал возможный уход из клуба.

    «В «Реал Сосьедаде» я чувствовал, что мне пора уходить. Сейчас у меня нет такого желания. Кто знает, как закончится этот сезон. Если мы выступим плохо, может быть, я задамся этим вопросом. Сейчас это не актуально.

    Иногда я задаюсь вопросом, в какой клуб я мог бы перейти. В Испании есть «Барселона» и «Реал». В «Барселоне» есть устоявшаяся тройка форвардов. Переход в «Реал» невозможен, так как я выступаю за «Атлетико».

    Бундеслига не особо привлекает меня. Франция? Пока что это не вариант для меня. Насчет Англии у меня много сомнений, связанных с моей личной жизнью. Это касается дождей и плохой погоды. Мне нужно чувствовать себя счастливым за пределами поля.

    Да, я смотрю матчи АПЛ, судьи дают играть, а стадионы всегда полны. Но если я должен выбрать одну лигу, то это будет испанская примера, потому что этот чемпионат больше всего подходит для меня и моего стиля игры», – сказал Гризманн.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться