Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал возможный уход из клуба.

«В «Реал Сосьедаде» я чувствовал, что мне пора уходить. Сейчас у меня нет такого желания. Кто знает, как закончится этот сезон. Если мы выступим плохо, может быть, я задамся этим вопросом. Сейчас это не актуально.

Иногда я задаюсь вопросом, в какой клуб я мог бы перейти. В Испании есть «Барселона» и «Реал». В «Барселоне» есть устоявшаяся тройка форвардов. Переход в «Реал» невозможен, так как я выступаю за «Атлетико».

Бундеслига не особо привлекает меня. Франция? Пока что это не вариант для меня. Насчет Англии у меня много сомнений, связанных с моей личной жизнью. Это касается дождей и плохой погоды. Мне нужно чувствовать себя счастливым за пределами поля.

Да, я смотрю матчи АПЛ, судьи дают играть, а стадионы всегда полны. Но если я должен выбрать одну лигу, то это будет испанская примера, потому что этот чемпионат больше всего подходит для меня и моего стиля игры», – сказал Гризманн.