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    Товарищеские матчи. «Рубин» играет с «Сенаном», «Зенит» против «Оденсе» и другие матчи

    Теги Локомотив Зенит Рубин Премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага высшая лига Сербия высшая лига Дания Оденсе товарищеские матчи (клубы) результаты Терек Урал Анжи высшая лига Босния и Герцеговина высшая лига Македония Вардар Арсенал Тула Краснодар Д2 Япония Сенан Беллмаре Рад Дукла Прага Радник

    Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона-2016/17, проводя контрольные матчи на сборах.

    Рубин Россия – Сенан Беллмаре Япония – 0:0 (первый тайм)

    РУБИН: Нестеренко, Михайлов, Санчес, Бурлак, Устинов, Сонг, Оздоев, Рочина, Лестьенн, Ткачук, Канунников.

    Арсенал Тула Россия – Радник Босния и Герцеговина – 17.00

    Анжи Россия – Вардар Македония – 17.30

    Локомотив Россия – Сенан Беллмаре Япония – 17.30

    Терек Россия – Дукла Прага Чехия – 17.30

    Краснодар Россия – Славия Прага Чехия – 18.00

    Урал Россия – Рад Сербия – 18.00

    Зенит Россия – Оденсе Дания – 21.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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