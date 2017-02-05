Товарищеские матчи. «Рубин» играет с «Сенаном», «Зенит» против «Оденсе» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона-2016/17, проводя контрольные матчи на сборах.
Рубин Россия – Сенан Беллмаре Япония – 0:0 (первый тайм)
РУБИН: Нестеренко, Михайлов, Санчес, Бурлак, Устинов, Сонг, Оздоев, Рочина, Лестьенн, Ткачук, Канунников.
Арсенал Тула Россия – Радник Босния и Герцеговина – 17.00
Анжи Россия – Вардар Македония – 17.30
Локомотив Россия – Сенан Беллмаре Япония – 17.30
Терек Россия – Дукла Прага Чехия – 17.30
Краснодар Россия – Славия Прага Чехия – 18.00
Урал Россия – Рад Сербия – 18.00
Зенит Россия – Оденсе Дания – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.