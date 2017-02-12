Начальник ЦСКА Михаил Барышев рассказал о делах бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«С Леонидом мы товарищи. Это жизнь, ничего кардинального или какой-то трагедии не произошло, он никуда не делся, он занимается тем, что ему нравится, и я верю в его успех.

У него очень важные государственные задачи — возрождать детский футбол, заниматься поиском талантливых игроков в России и за рубежом. Он принял решение пойти учиться — в академию спорта в Великобритании, где готовятся лучшие тренерские кадры», — сказал Барышев.