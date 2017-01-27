Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, почему защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в .

«Есть фактор Слуцкого, после Нового года переехавшего в Лондон. Во-первых, бывший тренер ЦСКА в полном восторге от своего бывшего подопечного. Он считает, что Фернандес может стать совершенно незаменимым игроком для сегодняшнего «Челси», о чем несколько раз успел сказать первым лицам клуба.

И во-вторых, насколько знаю, Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса с множеством нюансов и рекомендаций.

Окажется ли это решающим фактором в выборе Конте? Опять-таки неизвестно. Но свою роль может сыграть.

Кроме того, Ткаченко признается, что в беседах с Абрамовичем он озвучивал еще прошлым летом примерно ту же самую позицию по Фернандесу, что и у Слуцкого. И с тех дней свое мнение не изменил», – написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».

По данным Transfermarkt.de, контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что армейцы отклонили предложение «Спартака» по Фернандесу.