FA в следующем сезоне потратит 2 млн фунтов на почти 5000 допинг-тестов
Футбольная ассоциация Англии намерена в сезоне-2017/18 увеличить количество проверок на допинг в английском футболе.
FA планирует провести почти 5000 допинг-тестов, что вдвое больше, чем в прошлом сезоне (2442), потратив на это 2 миллиона фунтов.
Эти допинг-пробы будут браться, помимо тех, что берет Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).
Средняя стоимость проверки мочи в UKAD стоит 400 фунтов, вместе с анализом крови тест стоит примерно 500 фунтов.
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