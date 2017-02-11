FA в следующем сезоне потратит 2 млн фунтов на почти 5000 допинг-тестов

ассоциация Англии намерена в сезоне-2017/18 увеличить количество проверок на допинг в английском футболе.

FA планирует провести почти 5000 допинг-тестов, что вдвое больше, чем в прошлом сезоне (2442), потратив на это 2 миллиона фунтов.

Эти допинг-пробы будут браться, помимо тех, что берет Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

Средняя стоимость проверки мочи в UKAD стоит 400 фунтов, вместе с анализом крови тест стоит примерно 500 фунтов.

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