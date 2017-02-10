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    Daily Mail: FA скрывала информацию о дисквалификации за наркотики 13 футболистов

    Теги премьер-лига Англия допинг Д2 Англия Д3 Англия Футбольная ассоциация Англии Джози Бакстер Д4 Англия Сайдо Берахино Аарон Маккэри

    Футбольная ассоциация Англии скрывала информацию об употреблении запрещенных веществ 13 игроками, утверждает Daily Mail.

    В период с сезона-2012/13 по сезон-2015/16 положительные пробы на наркотики сдали 13 футболистов. Среди употребляемых ими веществ были кокаин и экстази. Стоит отметить, что игроки употребляли вещества в неигровые дни.

    FA действовала так же, как и в недавней истории с форвардом «Стока» Сайдо Берахино: тайно дисквалифицировала игроков, полагая, что неразглашение информации поможет их реабилитации.

    Известна информация только о двух футболистах, которые попадались на употреблении наркотиков: полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джози Бакстер (дважды) и голкипер «Росс Каунти» Аарон Маккэри.

    В сезоне-15/16 было обнаружено 3 положительных пробы, в сезоне-14/15 – шесть, в сезоне-13/14 – 3, и в сезоне-12/13 – одна.

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