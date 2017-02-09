Английский парламент выразил вотум недоверия Футбольной ассоциации

Футбольную ассоциацию Англии в ближайшее время ждут реформы.

Английский парламент выразил федерации вотум недоверия, который, впрочем, носит формальный характер. Члены парламента предупредили FA, что в случае отказа от модернизации она потеряет 30-40 миллионов фунтов государственного финансирования. Также парламентарии предупредили, что могут предпринять активные действия, если в ассоциации не будет изменений.

Комитет, исследовавший деятельность FA, с 2010 года опубликовал 2 доклада, в которых порекомендовал организации уделять большее внимание болельщикам и массовому футболу. Также было порекомендовано провести диверсификацию руководства и немного разбавить доминирование АПЛ в интересах FA.

FA было предоставлено 6 месяцев, однако требования не были выполнены. Также от FA требуют гендерного равенства на руководящих постах, более независимого надзора за финансами и ограничения сроков работы для должностных лиц.

Стоит отметить, что вмешательство правительства страны в работу ассоциации может привести к серьезным санкциям, вплоть до дисквалификации сборной Англии во всех турнирах, проводимых ФИФА и УЕФА.