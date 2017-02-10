Полузащитник Куинси Промес рассказал о работе на тренировочных сборах.

«По вечерам наши бразильцы собираются в холле отеля и смотрят футбол. Они, наверное, сумасшедшие. И, похоже, от работы совсем не устают. Как после двухразовых тренировок у них еще остаются силы на что-то?! После ужина успеваю лишь дойти до кровати и пообщаться с родными по телефону. А как только часы показывают одиннадцать, отключаюсь.

Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Самое сложное – это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу побурчать перед тренировкой: «Ну вот, опять бег...» А мне все игроки говорят: «Куинси, грех жаловаться: тебе все так легко дается!..» Но нет, на самом деле это не легко. Не думайте, что все так просто. Это кропотливый труд.

Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока еще чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают.

Знаете, друзья не раз говорили, что хотели бы быть на моем месте. Они бы предпочли бегать так, как бегаем мы, чем заниматься своими рабочими делами. Так что, как бы ни было тяжело на тренировках, стараюсь всегда быть позитивным, потому что у меня лучшая работа в мире», – сказал Промес.