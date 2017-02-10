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    Илья Геркус: «Зенит» и «Краснодар» предложили за Миранчука больше, чем «Рубин»

    Теги Локомотив Зенит Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Илья Геркус Алексей Миранчук

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с возможным уходом полузащитника команды Алексея Миранчука в другой клуб.

    Накануне игрок отозвал заявление о расторжении контракта с железнодорожниками.

    - Не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые «Рубином» за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

    – Во-первых, даже после окончания срока соглашения «Локомотив» получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту.

    Во-вторых, цена – это баланс спроса, предложения и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

    – Сформулирую иначе: «Зенит» и «Краснодар» предложили большую сумму «Локо», а «Рубин» – лучший гонорар агентам футболиста.

    – Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, «Зенит» и «Краснодар» предложили лучшие условия, — сказал Геркус.

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    Какое будущее ждет Миранчука?

    24420 голосов 61
    • Уйдет из "Локомотива" и станет звездой
      11%
    • Уйдет из "Локомотива" и станет средним игроком
      79%
    • Останется в "Локомотиве"
      10%

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