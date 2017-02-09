Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

Полузащитник Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из .

Ранее футболист прислал в клуб заявление о том, что он увольняется с 10 февраля.

Полузащитник пообщался с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом. Стороны решили договориться мирным путем, вне зависимости от того, уйдет футболист сейчас или позже.



«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. Было отозвано заявление об увольнении», – сказал Геркус.

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