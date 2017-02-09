Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»
Полузащитник Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива».
Ранее футболист прислал в клуб заявление о том, что он увольняется с 10 февраля.
Полузащитник пообщался с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом. Стороны решили договориться мирным путем, вне зависимости от того, уйдет футболист сейчас или позже.
«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. Было отозвано заявление об увольнении», – сказал Геркус.
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