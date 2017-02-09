«Интер»: «Трудно понять, почему «Ювентус» продолжает о нас говорить»
«Интер» выступил с официальным заявлением относительно критики «Ювентуса» позиции миланцев по поводу судейства в очной встрече команд.
«В ответ на недавние комментарии в СМИ, «Интер» находит трудным для понимания, почему «Ювентус» продолжает говорить о нас, в то время как наше внимание никогда не было направлено на них. Такое внимание к «Интеру» – подтверждение значимости нашего клуба.
Мы вежливо и в соответствующих рамках обсудили те решения судьи, которые мы считаем спорными, в матче, который был важен не только для нас, но и для всей серии А. Сейчас мы думаем только о будущем, не забывая, что мы показали хорошую игру в Турине, несмотря на итоговый результат.
У нас у всех есть прошлое. У нас есть свое, и мы им гордимся», – говорится в заявлении «Интера».
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