«Интер» выступил с официальным заявлением относительно критики позиции миланцев по поводу судейства в очной встрече команд.

«В ответ на недавние комментарии в СМИ, находит трудным для понимания, почему «Ювентус» продолжает говорить о нас, в то время как наше внимание никогда не было направлено на них. Такое внимание к «Интеру» – подтверждение значимости нашего клуба.

Мы вежливо и в соответствующих рамках обсудили те решения судьи, которые мы считаем спорными, в матче, который был важен не только для нас, но и для всей серии А. Сейчас мы думаем только о будущем, не забывая, что мы показали хорошую игру в Турине, несмотря на итоговый результат.

У нас у всех есть прошлое. У нас есть свое, и мы им гордимся», – говорится в заявлении «Интера».

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