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    Кристиан Нобоа: «Я остаюсь в «Ростове». Конкретного предложения от «Зенита» не поступало»

    Теги Зенит Ростов Кристиан Нобоа Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что, несмотря на интерес со стороны «Зенита», останется в команде до конца сезона.

    – Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в «Ростове», буду играть здесь.

    – Неужели не расстроились, что «Зенит» решил в итоге вас не подписывать?

    – Не знаю. Конкретного предложения от «Зенита» не поступало, со мной лично никто не общался, – сказал Нобоа.

    В январе сообщалось, что «Зенит» предложил Нобоа контракт на 2,5 года, но футболист заявил, что хочет подписать длительное соглашение.

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