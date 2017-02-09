Кристиан Нобоа: «Я остаюсь в «Ростове». Конкретного предложения от «Зенита» не поступало»
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что, несмотря на интерес со стороны «Зенита», останется в команде до конца сезона.
– Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в «Ростове», буду играть здесь.
– Неужели не расстроились, что «Зенит» решил в итоге вас не подписывать?
– Не знаю. Конкретного предложения от «Зенита» не поступало, со мной лично никто не общался, – сказал Нобоа.
В январе сообщалось, что «Зенит» предложил Нобоа контракт на 2,5 года, но футболист заявил, что хочет подписать длительное соглашение.
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