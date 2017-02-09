«Арсенал» интересуется Хартом, «Манчестер Сити» готов продать вратаря за 15 млн фунтов

Голкипер «Торино» может летом вернуться в Англию.

В услугах 29-летнего вратаря сборной Англии заинтересован , который ищет замену Петру Чеху.

«Манчестер Сити» готов продать Джо Харта за 15 миллионов фунтов.

За развитием ситуации следит и . Юргена Клоппа не впечатляет игра двух его голкиперов – Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Подробную статистику выступлений Харта смотрите здесь.