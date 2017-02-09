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    «Арсенал» интересуется Хартом, «Манчестер Сити» готов продать вратаря за 15 млн фунтов

    Теги Торино Петр Чех Ливерпуль Манчестер Сити Джо Харт премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Арсенал возможные трансферы

    Голкипер «Торино» Джо Харт может летом вернуться в Англию.

    В услугах 29-летнего вратаря сборной Англии заинтересован «Арсенал», который ищет замену Петру Чеху.

    «Манчестер Сити» готов продать Джо Харта за 15 миллионов фунтов.

    За развитием ситуации следит и «Ливерпуль». Юргена Клоппа не впечатляет игра двух его голкиперов – Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

    Подробную статистику выступлений Харта смотрите здесь.

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