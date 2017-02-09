«Арсенал» интересуется Хартом, «Манчестер Сити» готов продать вратаря за 15 млн фунтов
Голкипер «Торино» Джо Харт может летом вернуться в Англию.
В услугах 29-летнего вратаря сборной Англии заинтересован «Арсенал», который ищет замену Петру Чеху.
«Манчестер Сити» готов продать Джо Харта за 15 миллионов фунтов.
За развитием ситуации следит и «Ливерпуль». Юргена Клоппа не впечатляет игра двух его голкиперов – Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
Подробную статистику выступлений Харта смотрите здесь.
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