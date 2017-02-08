Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков рассказал о процессе переговоров с представителями полузащитника красно-зеленых .

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что его клиент точно покинет «Локомотив».

«По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане», – сказал Мещеряков.

Также функционер прокомментировал трансфер бывшего игрока сборной Перу Джефферсона Фарфана.

«У нас вообще многие специалисты в футболе, но давайте посмотрим, как он себя проявит в играх. Любой трансфер отличается тем, кто сколько стоит, и как проявлял себя до этого, у него есть потенциал, он показал себя хорошо в Германии. Да, был перерыв, на тренировках показывает себя хорошо», — отметил Мещеряков.

Агент Миранчука: «Алексея не будет в «Локомотиве» на 100%»