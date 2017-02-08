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    Анатолий Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»

    Теги Локомотив Джефферсон Фарфан Премьер-лига Россия Алексей Миранчук Анатолий Мещеряков Вадим Шпинев

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о процессе переговоров с представителями полузащитника красно-зеленых Алексея Миранчука.

    Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что его клиент точно покинет «Локомотив».

    «По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане», – сказал Мещеряков.

    Также функционер прокомментировал трансфер бывшего игрока сборной Перу Джефферсона Фарфана.

    «У нас вообще многие специалисты в футболе, но давайте посмотрим, как он себя проявит в играх. Любой трансфер отличается тем, кто сколько стоит, и как проявлял себя до этого, у него есть потенциал, он показал себя хорошо в Германии. Да, был перерыв, на тренировках показывает себя хорошо», — отметил Мещеряков.

    Агент Миранчука: «Алексея не будет в «Локомотиве» на 100%»

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