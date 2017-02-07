«Спартак» может подписать Касереса
«Спартак» может заключить контракт с защитником Мартином Касересом.
Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Летом истек срок действия контракта, связывавшего уругвайца с «Ювентусом».
На футболиста также претендовал «Локомотив». На днях появилась информация, что защитник близок к переходу в «Саутгемптон». Однако о контракте между футболистом и английским клубом пока не сообщалось. У «Спартака» есть шанс бесплатно заполучить защитника.
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