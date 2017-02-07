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    «Спартак» может подписать Касереса

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Мартин Касерес

    «Спартак» может заключить контракт с защитником Мартином Касересом.

    Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Летом истек срок действия контракта, связывавшего уругвайца с «Ювентусом».

    На футболиста также претендовал «Локомотив». На днях появилась информация, что защитник близок к переходу в «Саутгемптон». Однако о контракте между футболистом и английским клубом пока не сообщалось. У «Спартака» есть шанс бесплатно заполучить защитника.

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