Хотите работать в Sports.ru и Tribuna Digital? Мы открываем две вакансии в отделе продаж

Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

Сейчас мы ищем специалистов на следующие позиции:

– Младший account-менеджер

– Младший affiliate-менеджер

Наш идеальный кандидат:

–Может не иметь релевантного опыта, но готов очень-очень много учиться.

–Понимает, что задачи могут быть однотипными, но всегда найдет интерес в каждой из них.

–Хочет разобраться во всех тонкостях digital-рынка, понять, что такое спецпроект, чем отличается нативная реклама от джинсы, какой CTR у бокового баннера и какие креативы «лучше заходят».

–Это командный игрок, который вовремя сумеет сделать голевой пас и будет радоваться успехам коллектива, как своим собственным.

Что вас ждет:

– Работа над интересными проектами в России и по всему миру, интенсивное обучение на интересных и амбициозных практических задачах, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru