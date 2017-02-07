Хотите работать в Sports.ru и Tribuna Digital? Мы открываем две вакансии в отделе продаж
Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.
Сейчас мы ищем специалистов на следующие позиции:
– Младший account-менеджер
– Младший affiliate-менеджер
Наш идеальный кандидат:
–Может не иметь релевантного опыта, но готов очень-очень много учиться.
–Понимает, что задачи могут быть однотипными, но всегда найдет интерес в каждой из них.
–Хочет разобраться во всех тонкостях digital-рынка, понять, что такое спецпроект, чем отличается нативная реклама от джинсы, какой CTR у бокового баннера и какие креативы «лучше заходят».
–Это командный игрок, который вовремя сумеет сделать голевой пас и будет радоваться успехам коллектива, как своим собственным.
Что вас ждет:
– Работа над интересными проектами в России и по всему миру, интенсивное обучение на интересных и амбициозных практических задачах, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru
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