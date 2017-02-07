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    ЦСКА предложил 5 млн евро за защитника «Спортинга» Зегелара

    Теги ЦСКА высшая лига Португалия Спортинг Премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Гончаренко Марвин Зегелар

    ЦСКА предложил 5 миллионов евро за 26-летнего защитника «Спортинга» Марвина Зегелара. 

    Переход может быть оформлен в ближайшее время, так как трансферное окно в России закрывается 24 февраля.

    В последние дни европейского трансферного окна Зегелар вел переговоры с английским «Норвичем», но в итоге эта сделка сорвалась.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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