ЦСКА предложил 5 млн евро за защитника «Спортинга» Зегелара

предложил 5 миллионов евро за 26-летнего защитника «Спортинга» Марвина Зегелара.

Переход может быть оформлен в ближайшее время, так как трансферное окно в России закрывается 24 февраля.

В последние дни европейского трансферного окна Зегелар вел переговоры с английским «Норвичем», но в итоге эта сделка сорвалась.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.