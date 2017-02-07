ЦСКА предложил 5 млн евро за защитника «Спортинга» Зегелара
ЦСКА предложил 5 миллионов евро за 26-летнего защитника «Спортинга» Марвина Зегелара.
Переход может быть оформлен в ближайшее время, так как трансферное окно в России закрывается 24 февраля.
В последние дни европейского трансферного окна Зегелар вел переговоры с английским «Норвичем», но в итоге эта сделка сорвалась.
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.
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