«Реал» постарается купить Льориса, если «Челси» не продаст Куртуа

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис входит в сферу интересов .

Мадридский клуб рассматривает возможность приобретения 30-летнего француза летом.

«Реал» намерен после отмены запрета на трансферы купить звездного вратаря. Приоритетная цель мадридцев – .

Нет никакой информации о том, что «Тоттенхэм» или Льорис будут восприимчивы к предложению «Реала», однако в испанской команде полагают, что эту сделку осуществить проще, чем убедить продать Куртуа.

Если переход бельгийца не состоится, «Реал» обратится к кандидатуре Льориса. Еще один вариант – Давид де Хеа из .

Напомним, в декабре «Тоттенхэм» продлил контракт с Льорисом до 2022 года.