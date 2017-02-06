«Реал» постарается купить Льориса, если «Челси» не продаст Куртуа
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис входит в сферу интересов «Реала».
Мадридский клуб рассматривает возможность приобретения 30-летнего француза летом.
«Реал» намерен после отмены запрета на трансферы купить звездного вратаря. Приоритетная цель мадридцев – Тибо Куртуа.
Нет никакой информации о том, что «Тоттенхэм» или Льорис будут восприимчивы к предложению «Реала», однако в испанской команде полагают, что эту сделку осуществить проще, чем убедить «Челси» продать Куртуа.
Если переход бельгийца не состоится, «Реал» обратится к кандидатуре Льориса. Еще один вариант – Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в декабре «Тоттенхэм» продлил контракт с Льорисом до 2022 года.
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