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    «Локомотив» интересуется 19-летним форвардом «Ред Булл Зальцбура» Оберленом

    Теги ЦСКА Локомотив Премьер-лига Россия Альтах высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург Димитри Оберлен

    Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Димитри Оберлен интересен «Локомотиву».

    Московский клуб пока не сделал официального предложения, но до окончания трансферного окна это может произойти.

    Интерес к Оберлену проявлял и ЦСКА. Речь шла о сумме в 6 миллионов евро, которые российский клуб заплатил бы в рассрочку.

    После приобретения Аарона Оланаре вероятность этого перехода крайне мала.

    Transfermarkt оценивает Оберлена в 2,25 миллиона евро.

    19-летний швейцарец, родившийся в Камеруне, в чемпионате Австрии провел 20 матчей за «Альтах», забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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