«Локомотив» интересуется 19-летним форвардом «Ред Булл Зальцбура» Оберленом
Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Димитри Оберлен интересен «Локомотиву».
Московский клуб пока не сделал официального предложения, но до окончания трансферного окна это может произойти.
Интерес к Оберлену проявлял и ЦСКА. Речь шла о сумме в 6 миллионов евро, которые российский клуб заплатил бы в рассрочку.
После приобретения Аарона Оланаре вероятность этого перехода крайне мала.
Transfermarkt оценивает Оберлена в 2,25 миллиона евро.
19-летний швейцарец, родившийся в Камеруне, в чемпионате Австрии провел 20 матчей за «Альтах», забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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