«Локомотив» интересуется 19-летним форвардом «Ред Булл Зальцбура» Оберленом

Нападающий Димитри Оберлен интересен «Локомотиву».

Московский клуб пока не сделал официального предложения, но до окончания трансферного окна это может произойти.

Интерес к Оберлену проявлял и . Речь шла о сумме в 6 миллионов евро, которые российский клуб заплатил бы в рассрочку.

После приобретения Аарона Оланаре вероятность этого перехода крайне мала.

Transfermarkt оценивает Оберлена в 2,25 миллиона евро.

19-летний швейцарец, родившийся в Камеруне, в чемпионате Австрии провел 20 матчей за , забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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