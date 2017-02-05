входит в число претендентов на уругвайского защитника .

Московский клуб готов предложить 29-летнему игроку контракт на 2,5 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

Сегодня стало известно, что Касерес отказался от перехода в , не договорившись с клубом по зарплате.

Интерес к нему также проявляют команды из Англии и Китая.