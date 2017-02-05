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    Tuttosport: «Локомотив» предлагает Касересу контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год

    Теги Локомотив Милан Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Мартин Касерес

    «Локомотив» входит в число претендентов на уругвайского защитника Мартина Касереса.

    Московский клуб готов предложить 29-летнему игроку контракт на 2,5 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

    Сегодня стало известно, что Касерес отказался от перехода в «Милан», не договорившись с клубом по зарплате.

    Интерес к нему также проявляют команды из Англии и Китая.

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