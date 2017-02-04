Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал подробности переговоров о новом контракте игрока с железнодорожниками.

- Главный вопрос: почему Миранчук не хочет оставаться в «Локомотиве»?

– Потому что клуб сделал все для этого. Вынудил сделать такой выбор.

- Что именно сделал?

– Переговоры о новом контракте клуб начал в сентябре прошлого года. С игроком и его представителями встретились президент и спортивный директор Игорь Корнеев. Нам выдали на руки контракт, который устраивал игрока на 99 процентов. Алексей с радостью готов был его подписать.

- Но…

– Хотели отредактировать нюансы. Это касалось желания футболиста поиграть в хорошем европейском клубе. Просили зафиксировать сумму, по которой игрок мог бы в европейский клуб перейти. Алексей, как и его брат Антон, отдают предпочтение Испании – они фанаты «Барселоны».

Так вот, клуб настаивал на компенсации в 20 млн. евро, мы хотели, чтобы сумма была не более 15 млн. Готовы были при этом отказаться от 20 процентов, которые должен был бы получить игрок в случае трансфера в европейский клуб.

- В итоге не договорились?

– Более того – клуб перестал выходить на контакт. От переговоров был отстранен Игорь Корнеев, сказав, что все трансферы будет обсуждать только президент. И в октябре помощник Геркуса приехал за Алексеем на базу в Баковку, после чего отвез на переговоры в клуб. Туда же пригласили и маму Алексея, которая работает воспитателем в детском садике и интернате «Локомотива». Сказали, что звонить никому не надо. Президент Геркус встретил их и сообщил, что переговоры по контракту проведет адвокат клуба Василий Грищак.

- Что было дальше?

– Грищак предложил подписать новую редакцию контракта. Алексей ответил, что не может этого сделать без представителя, потому что не владеет юридическими знаниями по этому вопросу. При этом финансовые условия в этой редакции были на 45 процентов снижены по сравнению с изначальной.

- Почему?

– Алексей тоже спросил об этом. Господин Грищак ответил, что братьям этого контракта на двоих достаточно, что они и вдвоем этого не стоят. Это он сказал в присутствии Алексея и его мамы. Мама спросила, зачем их позвали, если считают, что мальчики недостойны. Ответ был такой, что выполняется решение президента. После этого они ушли из кабинета. Этот разговор и стал переломным, – сказал Шпинев.