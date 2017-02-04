Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о поражении от «Халла» (0:2).

«Очевидно, что на данный момент того, что мы показываем, недостаточно. Мы легко пропустили оба гола, наша игра была не такой, какой он должна быть.

Если бы мы играли так, как во втором тайме, в течение всей игры, никакой соперник не мог бы с нами справиться. Но нам нужно проснуться, это неприемлемо. Сейчас у меня много мыслей, но я не могу рассказать даже часть из них, потому что мне нужно тщательно обдумать все случившееся.

Мы просто много владели мячом, но что такое владение? Владение – хорошая вещь только в том случае, если хоть что-то создаешь. Мы не ждали такого от себя. Нужно принять критику, подумать над ней, найти ответы и отреагировать», – заявил Клопп.