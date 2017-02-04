Форвард Ромелу Лукаку отметился четырьмя забитыми голами в матче с (6:3).

Бельгиец оформил свой первый покер в профессиональной карьере. Он отличился на 1-й, 29-й 83-й и 84-й минутах матча.

Нападающий вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ. С подробной статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.