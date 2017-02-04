«Эвертон» – «Борнмут». Лукаку оформил первый покер в карьере и вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ
Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку отметился четырьмя забитыми голами в матче с «Борнмутом» (6:3).
Бельгиец оформил свой первый покер в профессиональной карьере. Он отличился на 1-й, 29-й 83-й и 84-й минутах матча.
Нападающий вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ. С подробной статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.
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