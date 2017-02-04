Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над (3:1).

«Это был важный матч. Я рассматриваю как одну из 6 команд, которые находятся в борьбе за чемпионство и могут бороться до конца сезона. Было очень важно оставить их в 12 очках позади.

За 4 дня мы провели 2 матча с двумя великолепными командами. Думаю, мы показали, что заслуженно остаемся на первой строчке турнирной таблицы. Я доволен своими игроками. На каждой тренировке они показывают мне прекрасное отношение, мы будем биться до конца, чтобы выиграть титул.

Был ли фол в эпизоде с первым голом? Нет. В Англии – никогда.

Азар всегда показывал свой уровень. Сегодня он хорошо работал с мячом, я доволен им. Но нужно выделить и его работу без мяча. Когда он помогает защите, он – совершенный игрок.

Мне нужно было быть сумасшедшим, чтобы в начале сезона представить такую ситуацию. Наш старт был не слишком хорош по многим причинам. Изменить ситуацию можно было только лишь работой и отличными способностями футболистов», – сказал Конте.