Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антонио Конте: «Был ли фол в эпизоде с первым голом? В Англии – никогда»

    Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над «Арсеналом» (3:1).

    «Это был важный матч. Я рассматриваю «Арсенал» как одну из 6 команд, которые находятся в борьбе за чемпионство и могут бороться до конца сезона. Было очень важно оставить их в 12 очках позади.

    За 4 дня мы провели 2 матча с двумя великолепными командами. Думаю, мы показали, что заслуженно остаемся на первой строчке турнирной таблицы. Я доволен своими игроками. На каждой тренировке они показывают мне прекрасное отношение, мы будем биться до конца, чтобы выиграть титул.

    Был ли фол в эпизоде с первым голом? Нет. В Англии – никогда. 

    Азар всегда показывал свой уровень. Сегодня он хорошо работал с мячом, я доволен им. Но нужно выделить и его работу без мяча. Когда он помогает защите, он – совершенный игрок.

    Мне нужно было быть сумасшедшим, чтобы в начале сезона представить такую ситуацию. Наш старт был не слишком хорош по многим причинам. Изменить ситуацию можно было только лишь работой и отличными способностями футболистов», – сказал Конте.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться