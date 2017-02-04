Арсен Венгер:«В эпизоде с первым голом был фол. Впрочем, это нисколько не умаляет игры «Челси»

Главный тренер Арсен Венгер поделился мнением о поражении от «Челси» (1:3).

«В эпизоде с первым голом был фол. Если вы посмотрите, мы можем выразить сожаление по поводу многих матчей. Это был стопроцентный фол, никакого опасного момента не должно было быть. Впрочем, это нисколько не умаляет игры .

Мы неплохо начали матч, но не использовали свои возможности. А второй гол, случившийся после перерыва, просто убил нас.

Мы выглядели наивно и не смогли хладнокровно сыграть в защите. выглядел лучше. Мы понимали риски. Они сыграли очень организованно, хорошо действовали на контратаках и были сильны.

Мы много раз теряли мяч. В некоторых ситуациях нам не хватало зрелости и опыта. Некоторые наши игроки показали не самую лучшую игру», – сказал Венгер в эфире BBC.