Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с вспомнил крупное поражение от «канониров» (0:3) в первом круге АПЛ.

«Кажется, что это поражение было давно, но его очень важно помнить, потому что это было плохое поражение: 0:3 после первого тайма, по этой причине я всегда вспоминаю его. Надеюсь, что эта мысль и в умах моих футболистов.

Будет очень сложный матч, и я считаю, что важно помнить первый матч с . Конечно, многое изменилось. Мы теперь команда. Завтра играем дома, болельщики нас поддерживают, мы хотим провести хороший матч и победить, но важно сохранять концентрацию.

обыграл нас в первом круге, и они вполне могут это повторить. Поэтому нужно быть сосредоточенными, сохранять концентрацию и иметь тот же голод и ту же волю к победе. Постоянно повторяю игрокам: смотрите на себя, а не на других», – сказал Конте.