Антонио Конте: «Всегда вспоминаю 0:3 от «Арсенала» в первом круге, надеюсь, мои игроки тоже»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Арсеналом» вспомнил крупное поражение от «канониров» (0:3) в первом круге АПЛ.
«Кажется, что это поражение было давно, но его очень важно помнить, потому что это было плохое поражение: 0:3 после первого тайма, по этой причине я всегда вспоминаю его. Надеюсь, что эта мысль и в умах моих футболистов.
Будет очень сложный матч, и я считаю, что важно помнить первый матч с «Арсеналом». Конечно, многое изменилось. Мы теперь команда. Завтра играем дома, болельщики нас поддерживают, мы хотим провести хороший матч и победить, но важно сохранять концентрацию.
«Арсенал» обыграл нас в первом круге, и они вполне могут это повторить. Поэтому нужно быть сосредоточенными, сохранять концентрацию и иметь тот же голод и ту же волю к победе. Постоянно повторяю игрокам: смотрите на себя, а не на других», – сказал Конте.
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