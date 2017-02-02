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    «Интер» согласовал трансфер Рикардо Родригеса с «Вольфсбургом»

    Теги Вольфсбург Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Рикардо Родригес

    Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес близок к переходу в «Интер».

    По информации Calciomercato, «нерадзурри» договорились о трансфере футболиста предстоящим летом. Миланцы также согласовали с Родригесом условия личного контракта: 5-летнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

    Сообщается, что «Интер» готов выплатить требуемую «Вольфсбургом» сумму выкупа в размере 22 миллионов евро.

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