«Интер» согласовал трансфер Рикардо Родригеса с «Вольфсбургом»
Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес близок к переходу в «Интер».
По информации Calciomercato, «нерадзурри» договорились о трансфере футболиста предстоящим летом. Миланцы также согласовали с Родригесом условия личного контракта: 5-летнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.
Сообщается, что «Интер» готов выплатить требуемую «Вольфсбургом» сумму выкупа в размере 22 миллионов евро.
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