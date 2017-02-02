«Интер» согласовал трансфер Рикардо Родригеса с «Вольфсбургом»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес близок к переходу в .

По информации Calciomercato, «нерадзурри» договорились о трансфере футболиста предстоящим летом. Миланцы также согласовали с Родригесом условия личного контракта: 5-летнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что готов выплатить требуемую «Вольфсбургом» сумму выкупа в размере 22 миллионов евро.