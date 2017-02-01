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    Бранислав Иванович: «Над предложением «Зенита» долго не раздумывал. У меня было большое желание вернуться в Россию»

    Теги Зенит Бранислав Иванович Премьер-лига Россия

    Новичок «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями после подписания контракта с петербургским клубом.

    — Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.

    — Когда впервые узнали об интересе «Зенита» и что почувствовали в тот момент?

    — Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

    — У вас большой опыт игры как на фланге обороны, так и в центре. Где чувствуете себя комфортнее?

    — Самое главное для меня — выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.

    — Успели определиться с игровым номером?

    — Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался — это сейчас не самое главное.

    — Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы, что в «Зените» выступает разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович?

    — Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам, – сказал Иванович.

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